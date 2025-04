Gameplays o Recopilaciones de Jugadas?

juanma_ciavaglia

Que onda gente, subí un par de vídeos a youtube de fornai y no se con que tipo de vídeos me puede ir mejor. En realidad hace unas semanas hice algunos streams en twitch pero como me mude no puedo transmitir mas por el internet de mierda que hay en mi pueblo (12 megas) :( Entonces como tengo una pc decente para grabar mi idea es hacer algún tipo de contenido en youtube y tengo dos opciones. Una es subir partidas ganadas con muchas kills o algo por el estilo y la otra es hacer recopilaciones de momentos buenos, divertidos o fails. Que opinan ustedes? Si quieren pasarse les dejo uno de los poco vídeos que subí! https://www.youtube.com/watch?v=Lntq6lBib4g Gracias por leer, espero su opinión, abrazo de gol!