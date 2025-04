LilyLanna06

Z ogromną chęcią wymienię klucz do gry "Brutal Legend" na steam na 200 robuxów. Gra na steam orginalnie kosztuje dokładnie 53,99zł, zaś 400 robuxów na roblox $4,99, co w przeliczeniu na złotówki wynosi w obecnej chwili 19,36 zł. Myślę, że to dobra okazja, więc zachęcam.