¿Cual juego es mejor Royale High o Meepcity?

Hola, ¿cual les gustan más Royale High o Meepcity? Yo prefiero Royale High xD

jeandescae231 para mi es mejor meepcity porque tiene mucha varieda a canbio royal es puro de vestirse





























jeandescae231 pero eso queda en tu opinion





nicole2019 Ok no olvides de traer a más gente para que este hilo empiece a crecer ok? Que tengas un buen día, noche o tarde!!!

Sandiin Yo tambien prefiero Royale High

omar2zabala los dos son buenos pero yo prefiero meepcity

ThePos3id0nCRACK Yo diria que meep city POR QUE:

nicole2019 Gracias no olviden de seguir trayendo más gente asi hare que este artículo crezca

Godmaster17 nicole... tus ''reglas'' dicen no hacer spam y lo hiciste con tu juego y esto no es un articulo, es un hilo, asi que reportada por spam c:

leonardo_flores_cruz Nicole es una Spamer, porque puso su juego y rompio su propia regla xdxdxd LOL

Blengio Jajajajajjaja me gustaaaaaaaa el juegoooooo lo jiegoooo todoss los diaas , llegoo dellll xcoleleeeee y lo primero que hago es jugar al roblox xdddddddd. Lo juegoooo con mi primaaaardoo esta reeeee

leonardo_flores_cruz Es chido Roblox, y ella rompio sus propias reglas, hizo spam con su juego y pone reglas como si fuera un articulo (si ya se es como lo que dijo Godmaster17 xdxd)





alonso963 el mejor es meepcity

nombre89 meepcity es mejor para mi

trollmaster meepcity por que royale high no me funciona:unamused:

LucaYBorisYT Los dos son asombrosos y Super.

BonesGamerXD para mi el mejor es meepcity, royale high no me gusta por ciertos motivos que no voy a mencionar ;)

