У МЕНЯ ЛИЧНО АВП ГАДЮКА ЗА 1.42 $
У меня авп азимов 800грн .
M4A1-S Нитро (немного поношенное)
100р
У меня особо дорогих скинов нет
То чувство, когда у тебя нету скинов((
м4 безлюдный космос или ак47
MP9 | Утечка отходов - 15р
ееееееееееееееегггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
у меня драгон лор
могу купить
но хочу вас спросить
покупать или нет как думаете?
глок18 ястреб или чето там
Авп бог червей за 1.42 $ При чем полученный мною совершенно бесплатно на одном сайте с шансом 0.04%