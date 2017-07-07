bratgraciaz
bratgraciaz
Gem315
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
karl.wlther
karl.wlther
Gem10
karl.wlther
karl.wlther
Gem10
nvklkldl
nvklkldl
Gem8
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
karl.wlther
karl.wlther
Gem30
karl.wlther
karl.wlther
Gem20
bratgraciaz
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Ramu Mnajhi
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Gem8
skrt
skrt
Gem40
skrt
skrt
Gem10
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem1,398
blonwon
blonwon
Gem69
blonwon
blonwon
Gem10
Rain

Gem32

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unranked rank iconHawk: i did theres no one that shows what to do
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unranked rank iconHawk: hello?
unranked rank iconHawk: ok i got the game so how to i redeem
unranked rank iconHawk: ما الذي تدور حوله ؟؟ هل أنت منتش؟
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Сколько вы в неё играете?

SAYREX229 avatar

SAYREX229

July 7, 2017 at 02:08 PM

Вы играли только ради камней душ?
MrProper228 avatar

MrProper228

July 12, 2017 at 12:27 PM

Не Играю LOL
vneciedziecie avatar

vneciedziecie

July 19, 2017 at 06:26 PM

Стратегии самое то, если хочешь поиграть во что-то несколько месяцев. Заодно можно поучиться стратегическому планированию наперед и не день/два, а месяцы и годы. Для флегматиков реккомендую.
kasavaro avatar

kasavaro

August 9, 2017 at 03:57 PM

2 дня
Erriour avatar

Erriour

August 9, 2017 at 05:09 PM

не играл
Vlad4 avatar

Vlad4

August 10, 2017 at 03:12 AM

яЯ
TurpXx avatar

TurpXx

August 11, 2017 at 09:57 AM

Не играл
iziBelka avatar

iziBelka

August 14, 2017 at 09:40 PM

Еще не играл
Hasax avatar

Hasax

August 18, 2017 at 05:58 AM

нет
METAJIJIUJCKUI avatar

METAJIJIUJCKUI

August 19, 2017 at 10:24 PM

Игра супер !!! В неё играю больше года . ЗАТЯГИВАЕТ! Советую!
Pratotip avatar

Pratotip

November 25, 2017 at 07:37 AM

1 день
skywalker24 avatar

skywalker24

November 28, 2017 at 12:00 AM

Меня в неё затянуло уже больше года назад. Суперская игра, мой совет - играйте
xxxMadmanxxx avatar

xxxMadmanxxx

December 1, 2017 at 01:24 PM

Ещё не играл
skywalker24 avatar

skywalker24

December 1, 2017 at 06:15 PM

До сих пор играю в эту игру, а прошло уже уйма времени
skywalker24 avatar

skywalker24

December 15, 2017 at 01:57 AM

В неё можно играть бесконечно наверное

AntonClashRoyale avatar

AntonClashRoyale

December 16, 2017 at 07:32 PM

Я в нёё не разу не играл

skywalker24 avatar

skywalker24

December 18, 2017 at 03:34 AM

Однажды я играл в неё семь часов подряд. Чуть не помер
skywalker24 avatar

skywalker24

December 18, 2017 at 03:37 AM

Про лучшую клаву не очень объективно. Есть штук пять таких же «лучших» со своими фишками.
arslan12 avatar

arslan12

December 19, 2017 at 05:50 PM

нискоко
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 12:48 AM

Ну и зря, лучше бы играл
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 12:52 AM

Мне игра нравится
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 12:55 AM

С другой стороны, есть игры и получше
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 12:58 AM

Но есть и похуже
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 08:58 PM

Например овервотч
skywalker24 avatar

skywalker24

December 27, 2017 at 09:01 PM

Овервотч вообще жуткая шляпа
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