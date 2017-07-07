Сколько вы в неё играете?

SAYREX229 Вы играли только ради камней душ?

MrProper228 Не Играю LOL

vneciedziecie Стратегии самое то, если хочешь поиграть во что-то несколько месяцев. Заодно можно поучиться стратегическому планированию наперед и не день/два, а месяцы и годы. Для флегматиков реккомендую.

kasavaro 2 дня

Erriour не играл

Vlad4 яЯ

TurpXx Не играл

iziBelka Еще не играл

Hasax нет

METAJIJIUJCKUI Игра супер !!! В неё играю больше года . ЗАТЯГИВАЕТ! Советую!

Pratotip 1 день

skywalker24 Меня в неё затянуло уже больше года назад. Суперская игра, мой совет - играйте

xxxMadmanxxx Ещё не играл

skywalker24 До сих пор играю в эту игру, а прошло уже уйма времени

skywalker24 В неё можно играть бесконечно наверное





AntonClashRoyale Я в нёё не разу не играл





skywalker24 Однажды я играл в неё семь часов подряд. Чуть не помер

skywalker24 Про лучшую клаву не очень объективно. Есть штук пять таких же «лучших» со своими фишками.

arslan12 нискоко

skywalker24 Ну и зря, лучше бы играл

skywalker24 Мне игра нравится

skywalker24 С другой стороны, есть игры и получше

skywalker24 Но есть и похуже

skywalker24 Например овервотч