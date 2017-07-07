Сколько вы в неё играете?

Вы играли только ради камней душ?
Стратегии самое то, если хочешь поиграть во что-то несколько месяцев. Заодно можно поучиться стратегическому планированию наперед и не день/два, а месяцы и годы. Для флегматиков реккомендую.
Игра супер !!! В неё играю больше года . ЗАТЯГИВАЕТ! Советую!
Меня в неё затянуло уже больше года назад. Суперская игра, мой совет - играйте
До сих пор играю в эту игру, а прошло уже уйма времени
В неё можно играть бесконечно наверное
Однажды я играл в неё семь часов подряд. Чуть не помер
Про лучшую клаву не очень объективно. Есть штук пять таких же «лучших» со своими фишками.
С другой стороны, есть игры и получше
Овервотч вообще жуткая шляпа