Как пройти квесты?

PaulTran
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merilandgarnet
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Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
Rain

Gem157

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Как пройти квесты?

dijernaut avatar

dijernaut

July 28, 2019 at 11:44 AM

Как пройти квесты?
format0r avatar

format0r

July 29, 2019 at 03:28 PM

Ваще не понимаю
goleron avatar

goleron

July 30, 2019 at 02:05 AM

квесты вроди не сложные но по времени очень затратные!!!!
Kazded avatar

Kazded

August 1, 2019 at 01:25 AM

Почему так не везет, доделал квест, а задания уже нет

Qmees10q avatar

Qmees10q

August 1, 2019 at 11:08 PM

это почти не возможно я даже понять не могу что за энергия

goleron avatar

goleron

August 6, 2019 at 12:14 PM

Да продвижение этой игры провалилось]]))])))
gvard avatar

gvard

August 11, 2019 at 05:25 PM

Читать внимательно описание
AlPeroLoko avatar

AlPeroLoko

August 16, 2019 at 12:31 PM

Кто может объяснить, что такое энергия, два скрина отправил и оба не приняли, чё этим уродам надо не понятно, помогите кто знает.
_magicdropru_csgo500 avatar

_magicdropru_csgo500

August 16, 2019 at 01:49 PM

Что нужно скинуть для 1 задания?
AlPeroLoko avatar

AlPeroLoko

August 16, 2019 at 09:44 PM

Короче, может кому поможет. Я пообщался с игроками и самое логичное на что похоже слово энергия - это тонус для действий на глобальной карте. Чтобы собрать 1000 тонуса(энергии) надо накопить 100 бутылок тонуса. Но это лишь теория ибо админы gamehag не могут даже нормально задание перевести, да просто описать, что делать надо!!!
Danikeks avatar

Danikeks

August 17, 2019 at 12:52 AM

Проще видео смотреть, чем этот гребанный квест делать
r3mentozz avatar

r3mentozz

August 17, 2019 at 02:39 PM

Как то можно пройти думаю

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