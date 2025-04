Unikalne połączenie na bocie.

kejlin Co sądzicie o połączeniu Maokai (supp) + teemo (adc)? Jakieś rady co do buildu/runek/masterek? Z góry dzięki : )

Rumpel123 Teemo to nie adc.

DaPolakKiddo Lepsze teraz są taktyki typu "Protect the adc". W sensie bierzesz supporta jak Lulu, Karma czy też Nami. Na mida bierzesz kolejnego maga z tarczami lub healami i w late-game adc jest nie do zabicia

kejlin Właśnie o to mi chodziło. Gram nim tylko pod ap.

kejlin Teemo nie jest adc ale jako apk'ery sprawdza się bardzo dobrze, takie bynajmniej odnosze wrażenie. Huragan przetestowany jak najbardziej na plus w tej kompozycji. Szukam itemów które w jak najszybszym czasie dadzą mi dużo ap. Kompozycja ta działa raczej na zasadzie: dajemy się w miare obijać, po 6 lv baitujemy do krzaków i potym ciężko aby oponent nie zginął. Co do Maokaia ma zamiar pójść tanki + dmg. Wydaje mi się że cięzko nam przegrać taką linię. Jakeś rady co do itemków jeszcze ? Albo summonerek ?





PawcioW Blitz i Thresh na bocie są śmieszni :P, lubie pykać veigarem na supie

Karmantes Jak chcesz unikalnego bota to zagraj sobie fiora + yasuo czy inne randomowe championy :dancer:

michalson77 Maokai jeszcze w porzaądku ale niestety teemo już nie ;/