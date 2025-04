pierrelo06

Si vous rencontrez des problèmes dans la vérification de vos tâches de World of Tanks, World of Warships ou War Thunder, veuillez suivre attentivement ces étapes : 1. Vérifiez si vous avez bien créé votre compte en cliquant sur le bouton "Jouez gratuitement" en haut de la page de tâche. Si ce n'est pas le cas, veuillez créer un nouveau compte depuis notre site. 2. Déconnectez-vous de votre compte de jeu et attendez minimum 24 heures après l'accomplissement de la tâche. 3. Déconnectez-vous de votre compte sur Gamehag.com et videz la mémoire Cache et Cookies dans l'historique de votre navigateur. 4. Essayez de compléter la tâche sur un autre navigateur. 5. Veuillez passer encore un certain temps dans le jeu et jouer plusieurs batailles afin de forcer une synchronisation avec les serveurs du Wargaming.net