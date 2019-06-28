Почему она так много весит ...???

_23844 В стиме 40-50 ггб это....

Weswer Физика

shahid_335 По тому что очень много техники физика + доп модели для вида от первого лица

miniprodavec Да, это действительно большая проблема сегодня. Игры требуют слишком много места...

hobeas Ну игра популярная, физическая много игроков и т.д.

rwon У вас также долго проверяют задание?

_Gladiator_ Задание вообще не приняли, весит игра нормально. Мне предлагали по желанию скачать дополнительные файлы (звуки, текстуры и тд). Я отказался и играю дальше

Edward1111 Ещё и текстуры догружать можно, и спасибо за то что необязательно

BeTOxA я пытался 3 раза сделать... новое мыло акк по ссылке и нифига... забил..

_mderator Очень много дополнительных файлов и текстур.

GenryFord_94 Все круто)

Rotenberg это еще немного))





3Jlou_CTyDeHT Всему виной качественные текстуры

FiFtiPuL020 Это немного(для кого как),там очень много техники карт и хорошая графика(там 3 вида:Танки,флот,авиация)

gvard Пытался я закачать её но не хватило терпения ждать - по 300 кб скорость качать 50 гигов да нафик надо

