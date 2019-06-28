Почему она так много весит ...???

В стиме 40-50 ггб это....
По тому что очень много техники физика + доп модели для вида от первого лица
Да, это действительно большая проблема сегодня. Игры требуют слишком много места...
Ну игра популярная, физическая много игроков и т.д.
У вас также долго проверяют задание?
Задание вообще не приняли, весит игра нормально. Мне предлагали по желанию скачать дополнительные файлы (звуки, текстуры и тд). Я отказался и играю дальше
Ещё и текстуры догружать можно, и спасибо за то что необязательно
я пытался 3 раза сделать... новое мыло акк по ссылке и нифига... забил..
Очень много дополнительных файлов и текстур.
Всему виной качественные текстуры
Это немного(для кого как),там очень много техники карт и хорошая графика(там 3 вида:Танки,флот,авиация)
Пытался я закачать её но не хватило терпения ждать - по 300 кб скорость качать 50 гигов да нафик надо