Почему она так много весит ...???

Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem40
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem832
Ander Teskalo
Ander Teskalo
Gem17,500
Erika
Erika
Gem6
larisa costisor
larisa costisor
Gem10
glasscanon
glasscanon
Gem8
Atia
Atia
Gem10
Atia
Atia
Gem30
fnogaj
fnogaj
Gem10
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem20
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
Rain

Gem156

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
Sign in to start chatting

38

0/160

Back to War Thunder forum

Почему она так много весит ...???

_23844 avatar

_23844

June 28, 2019 at 10:41 AM

В стиме 40-50 ггб это....
Weswer avatar

Weswer

June 28, 2019 at 12:20 PM

Физика
shahid_335 avatar

shahid_335

July 6, 2019 at 03:01 AM

По тому что очень много техники физика + доп модели для вида от первого лица
miniprodavec avatar

miniprodavec

July 8, 2019 at 05:10 AM

Да, это действительно большая проблема сегодня. Игры требуют слишком много места...
hobeas avatar

hobeas

July 8, 2019 at 03:13 PM

Ну игра популярная, физическая много игроков и т.д.
rwon avatar

rwon

July 8, 2019 at 06:55 PM

У вас также долго проверяют задание?
_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

July 9, 2019 at 03:38 PM

Задание вообще не приняли, весит игра нормально. Мне предлагали по желанию скачать дополнительные файлы (звуки, текстуры и тд). Я отказался и играю дальше
Edward1111 avatar

Edward1111

July 9, 2019 at 06:10 PM

Ещё и текстуры догружать можно, и спасибо за то что необязательно
BeTOxA avatar

BeTOxA

July 9, 2019 at 08:46 PM

я пытался 3 раза сделать... новое мыло акк по ссылке и нифига... забил..
_mderator avatar

_mderator

July 9, 2019 at 09:41 PM

Очень много дополнительных файлов и текстур.
GenryFord_94 avatar

GenryFord_94

July 9, 2019 at 09:43 PM

Все круто)
Rotenberg avatar

Rotenberg

July 10, 2019 at 10:20 AM

это еще немного))

3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

August 2, 2019 at 01:47 PM

Всему виной качественные текстуры
FiFtiPuL020 avatar

FiFtiPuL020

August 5, 2019 at 07:10 PM

Это немного(для кого как),там очень много техники карт и хорошая графика(там 3 вида:Танки,флот,авиация)
gvard avatar

gvard

August 6, 2019 at 03:58 AM

Пытался я закачать её но не хватило терпения ждать - по 300 кб скорость качать 50 гигов да нафик надо
Zakhg avatar

Zakhg

August 9, 2019 at 03:25 PM

Норм

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Почему она так много весит ...??? on War Thunder Forum on Gamehag