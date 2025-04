Szukam Ludzi do

Mamajek8

orld of Tanks – komputerowa gra symulacyjna typu MMO wyprodukowana i wydana w 2010 roku przez Wargaming.net. Gra oparta jest na modelu płatności free-to-play[6].



Rozgrywka skupia się na bitwach pancernych pomiędzy graczami w interakcji player versus player z wykorzystaniem różnego typu wozów bojowych. Gracz ma do dyspozycji ponad 650 pojazdów: czołgów (lekkich, średnich, ciężkich), artylerii samobieżnej, pojazdów kołowych oraz niszczycieli czołgów z okresu od I wojny światowej aż po wczesną zimną wojnę, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Czechosłowacji, ZSRR, III Rzeszy, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Szwecji, Włoch i Polski[7][8][9]. Pojazdy występujące w grze w części są oparte na swoich historycznych odpowiednikach, lecz zmodyfikowane ze względów praktycznych dla rozgrywki, zaś w części bazują na wczesnych projektach lub są to czysto fikcyjne pojazdy[10].



W lutym 2013 roku liczba zarejestrowanych graczy przekroczyła 50 milionów[11]. Gra została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa w kategorii „największej liczby graczy zalogowanych jednocześnie na jednym serwerze gry MMO” (21 stycznia 2013 na jednym z serwerów rosyjskich zalogowanych było 190 541 graczy). Wcześniejszy rekord również należał do tej gry – 23 stycznia 2011 na serwerze było 91 311 osób[12].



