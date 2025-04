Co uważacie o tej postaci? Ja osobiście uważam że jest za silna

Zed jest slaby 1v2 wiec po co go nerfić? Na solo mocny tylko

Zed to dobra postac na linie i 1v1 wave clear i pokowanie nie tracąc creepów

jamacha

No jesli ktos go ogarnia, to rzeczywiscie jest mocny!