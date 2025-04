zgłaszanie osób za złą grę

cześć. w lidze siedzę od niedawna, ale męczy mnie jedna rzecz. chodzi o to, że kiedy osobie źle idzie dany mecz i uznajmy, że ma 0/6, to praktycznie zawsze znajdzie się jakaś osoba, która napisze 'report noob' lub coś w tym stylu, no i tak z ciekawości, chciałabym wiedzieć, co ta osoba wtedy zaznacza przy zgłaszaniu, że ktoś celowo umiera, czy jak? bo to nie jest tak, że osoba umiera celowo, tylko po prostu ma gorszy mecz, ale się stara, no chyba rozumiecie o co mi chodzi

już prędzej osoba, która wypisuje rzeczy w stylu "report noob" dostanie blokadę na konto, ponieważ jest to po prostu nieodpowiednie zachowanie i riot takie zachowania tępi. Każdy może mieć gorszy dzień, a ci co najwięcej wypisują zwykle sami grają jak gunwo :)

co do zgłoszeń, to większość sprawdza bot, który i tak ruszy reporta dopiero gdy na konto pojawi się więcej zgłoszeń w krótkim czasie, lub większość drużyny zrobi raporty po jednym meczu.

Jeśli ktoś trafil na wyjątkowo upierdliwego trolla, to polecam robić ss lub film i zgłaszać przez stronę do supportu, wtedy mamy pewność, że zostanie to rozpatrzone i to przez człowieka.



"report noob" to stary nawyk z pierwszych sezonów gdzie faktycznie istniał report pt. "słaby gracz". Jeśli ktoś dostał na konto dużo takich zgłoszeń to system starał się potem dobierać mu słabszych graczy niż dotychczas, jednak riot szybko usunął tę opcję, ponieważ była nadużywana przez frajerów bez skilla.

Co do samopoczucia to zawsze będzie gorsze, bo taki obrażony osobnik albo już całkiem zamknie się w sobie, albo zrobi się agresywny i po tym mecz już jest przegrany. A najgorzej jak się wkurzy i wyjdzie lub zacznie trollować. Dlatego lepiej pouczyć co ktoś robi źle i pomóc, zamiast tylko się wyżywać na kimś. Kiedyś robiłem poradnik o grze w lolu i uwzględniłem tam też flame. Warto się zaznajomić:

https://gamehag.com/pl/artykuly/league-of-legends--jak-czesciej-wygrywac