Sacred Saga Online

Sacred Saga Online是由Global Genom Corporate开发的免费网页MMORPG游戏，它以令人惊叹的3D图形设计和非常出色而丰富的配乐置身于幻想世界中。





雅典市遭到攻击，为了保护古城免受其他嫉妒的神灵及其支持者的袭击，雅典娜需要尽可能强大的力量-这就是她选择你的原因。





雅典变得越来越强大，市民对此感到满足，这加剧了其他神灵的愤怒并因此引起了人民的恐惧。你已被选为雅典娜的冠军，而你必须与任何种类的生物，敌人甚至与神灵对抗，以捍卫这座城市及其居民。作为对你的麻烦的交换，雅典娜将为你提供各种强大的神圣盔甲作为奖励，使你比以往更强大。





你可以以骑士，弓箭手或巫师的身份开始冒险。每个类型都有自己的动画和排他性攻击。Sacred Saga Online基于回合制战斗系统，对手可能具有反战士，反法师或反弓箭手的能力。根据你必须应对的敌人，你必须使用不同的攻击手法才能使其尽可能有效。





升级你的武器和盔甲、获得各种可以使用的坐骑和机翼以及提高能力以对抗神将带给你的敌人。只要你能证明自己是有价值的，就连你的神圣盔甲都可以得到增强，并且可以使用其他神器。





你是这个充满嫉妒与折磨的世界的最后希望。





开始你的战斗，并在Sacred Saga Online中向众神展示雅典的真正力量！立即加入！