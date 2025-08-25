Sacred Saga Online

Sacred Saga Onlineは、Global Genom Corporateによって開発されたフリー・ツー・プレイ・ブラウザーMMORPGで、驚異的な3Dグラフィックデザインと非常に優れた多様なサウンドトラックを持つファンタジー世界に設定されています。

アテネの都市は攻撃され、アテナは他の嫉妬の神とその支持者から古代都市を守るためにできるだけ多くの力を必要としています - これがあなたを選んだ理由です。



アテネは恐怖を強め、市民は満足しているので、他の神の怒りが増します。あなたはアテナのチャンピオンに選ばれました。都市やその住民を守るためには、あらゆる種類のクリーチャーや敵、そしておそらく神々と戦わなければなりません。あなたの悩みに対して、アテナはこれまで以上に強くなる様々な強力な鎧のセットをあなたに与えます。



騎士、弓兵、ウィザードのような冒険を始めることができます。これらのクラスのそれぞれには、独自のアニメーションと排他的な攻撃があります。 Sacred Saga Onlineはターンベースの戦闘システムに基づいており、対戦相手は反戦戦闘機、対戦魔術師または射手兵の能力を持つことができます。対処しなければならない敵に応じて、できるだけ効果的にするためには、異なる攻撃を使用する必要があります。



あなたの武器と鎧をアップグレードし、使用できるさまざまな山と翼を手に入れ、神があなたにもたらすクリーチャーと戦うために能力を向上させます。あなたの神聖な鎧は、価値があると証明されるとすぐに強化され、さまざまな神の武器へのアクセスを許可することができます。

あなたはこの世界の最後の希望でになり、嫉妬に襲われます。

戦いを開始し、神々にアテネの本当の力を神聖なSaga Onlineで見せてください！今すぐ参加しよう！

















