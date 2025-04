Sacred Saga Online è un gioco MMORPG gratuito sviluppato da Global Genom Corporate, ambientato in un mondo di fantasia, con una bella grafica 3D e una colonna sonora molto buona e variegata.

La città di Atene è stata aggredita, la dea Atena ha bisogno di tutto l'aiuto possibile e vi ha scelto per difendere la città antica.

Atene suscita dubbi perché è fiorente e i suoi cittadini sono felici, che aumenta la rabbia degli altri dei. Sei stato scelto come aiutante di Athena e combatterete contro ogni tipo di creatura, nemici e forse anche contro gli dei stessi. In cambio dei vostri sforzi, Athena ti ricompenserà con diversi set di armatura sacra che ti renderanno più forti che mai.

Puoi scegliere di iniziare la tua avventura come Cavaliere, Arciere o Mago. Ogni classe ha le proprie animazioni e gli attacchi esclusivi, ma dove la classe conta davvero è in combattimento. Sacra Saga Online usa un sistema di combattimento basato su turni dove gli attacchi vengono in forma di anti-guerriero, anti-mago e anti-arciere.

Migliora la tua arma, la tua armatura e le ali da utilizzare, migliora le tue abilità per aiutarti a combattere contro ciò che gli dei possono avere in magazzino per te.

Tu sei l'ultima speranza.

Combattete e mostrate agli dei che Athena è qui per rimanere in Sacra Saga Online! Iscriviti ora!