Rain

Gem735

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: catJAM emote (inline chat version)
unranked rank iconTasawar abbas: Mara coin nh aw rhy
SystemGamehag: One user received Gem22 from the Rain.
unranked rank iconJuan Montenegro: Robux 100.000
SystemGamehag: 2 users received Gem214 from the Rain.
unranked rank iconIker Gutiérrez Rodríguez: Hola
unranked rank iconMehdi Aissa: hii
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmala anlat: Hi
unranked rank iconMatCax Cebiche: alguien habla español
unranked rank iconMatCax Cebiche: hola
AdminSwirfty: On the Lootably Offerwall
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): to link account
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): where do i find cheddar tv bit
unranked rank iconDillix (Dylan Lewis): hi
unranked rank iconJayson Fleurisma: hey guys
SystemGamehag: 2 users received Gem753 from the Rain.
unranked rank iconKaiwan Sian: yo
unranked rank iconEdith Sandra Gutierrez Bustos: hello
unranked rank icongloiredivine04: hello
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem406 from the Rain.
unranked rank iconCamilito Marin: .hg
SystemGamehag: 3 users received Gem25 from the Rain.
Sign in to start chatting

23

0/160

Sacred Saga Online

Sacred Saga Online

Sacred Saga Online

Information

Sacred Saga Online - это бесплатный браузерный MMORPG, разработанный Global Genom Corporate, и установленный в фантастическом мире с удивительным 3D-графическим дизайном и очень хорошим и разнообразным саундтреком.

Город Афины подвергся нападению, и Афине нужно как можно больше сил, чтобы защитить древний город от других завистливых богов и их поддержки - вот почему она выбрала вас.

Афины поднимают страх, когда становится сильнее, и граждане довольны, что это увеличивает гнев других богов. Вы были выбраны, чтобы стать чемпионом Атыны, и вам придется сражаться с любыми существами, противниками и, возможно, даже против самих богов, чтобы защитить город и его жителей. В обмен на ваши неприятности, Атена вознаградит вас различными мощными наборами Священных Броней, которые сделают вас сильнее, чем когда-либо.

Вы можете начать свое приключение как рыцарь, лучник или волшебник. Каждый из этих классов имеет свои собственные анимации и эксклюзивные атаки. Sacred Saga Online основана на пошаговой боевой системе, где у противников могут быть способности против воинов, против магов или против лучников. В зависимости от врагов, с которыми вам приходится иметь дело, вы должны использовать разные атаки, чтобы быть максимально эффективными.

Обновите свое оружие и доспехи, получите различные маунты и крылья, которые сможете использовать, улучшите свои способности, чтобы сражаться с существами, которые принесут вам боги. Даже ваши Священные доспехи могут улучшится и предоставить доступ к различным Божественным Орудиям, как только вы окажетесь достойными.

Вы - последняя надежда в этом мире, раздираемая ревностью.

Начните свой бой и покажите богам реальную силу Афин в Священной Саге в Интернете! Присоединяйся сейчас!

Recent Forum Posts

thats character awesome

1 replies

Last reply: Oct 17, 2020

Is online games really fun?

7 replies

Last reply: Aug 12, 2020

is this game had many player ?

1 replies

Last reply: Apr 16, 2020

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy