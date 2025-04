Sacred Saga Online ist ein kostenloses MMORPG Browserspiel.



Die Stadt Athen wurde angegriffen und Atena braucht so viel Macht wie möglich, um die antike Stadt vor den anderen eifersüchtigen Götter zu verteidigen - Du bist die letzte Hoffnung.



Bestreite dein Abenteuer als Ritter, Bogenschütze oder Zauberer . Jede dieser Klassen hat ihre eigenen Animationen und exklusiven Angriffe. Sacred Saga Online nutzt rundenbasierte Kämpfe, bei denen die Gegner Anti-Krieger-, Anti-Magier- oder Anti-Bogenschützen-Fähigkeiten haben können. Abhängig von den Feinden, musst du deine Angriffe entsprechend anpassen um so effektiv wie möglich zu sein.



Verbessere deine Waffen und Rüstungen, erhalte verschiedene Reittiere und Flügel, die du einsetzen kannst. Verbessere deine Fähigkeiten um die Kreaturen zu beseitigen. Sogar deine heiligen Rüstungen können verbessert werden und gewähren dir Zugang zu verschiedenen göttlichen Waffen, sobald du dich als würdig erwiesen.



Du bist die letzte Hoffnung in dieser von Eifersucht zerrissenen Welt.



Beginne deinen Kampf und zeig den Göttern in Sacred Saga Online die wahre Macht Athens!