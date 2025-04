Sacred Saga Online est un MMORPG par navigateur gratuit développé par Global Genom Corporate situé dans un monde fantastique avec un design graphique 3D étonnant et une bande sonore très bonne et variée.



La ville d'Athènes a été attaquée et Atena a besoin d'autant de pouvoir que possible pour défendre la cité antique contre d'autres dieux jaloux et leurs supporteurs - c'est pourquoi elle vous a choisi.



L'Athènes évoque la peur, d'autant plus qu'elle devient de plus en plus forte et les citoyens sont satisfaits, ce qui augmente la colère des autres dieux. Vous avez été choisi pour être le champion de l'Atena et vous devrez vous battre contre toutes sortes de créatures, ennemis et peut-être même contre les dieux eux-mêmes afin de défendre la ville et ses habitants. En échange de votre engagement, Atena vous récompensera avec des sets d'Armures Sacrées puissants qui vous rendront plus fort que jamais.



Vous pouvez commencer votre aventure en tant qu'un guerrier, un archer ou un sorcier. Chacune de ces classes a ses propres animations et attaques exclusives. Sacred Saga Online est basé sur un système de combat tour par tour, où les adversaires peuvent avoir des capacités anti-guerrier, anti-mage ou anti-archer. En fonction des ennemis auxquels vous devez faire face, vous devez utiliser des différentes attaques pour être aussi efficace que possible.



Améliorez votre arme et votre armure, obtenez des montures variées et ailes que vous pourrez utiliser, augmentez vos capacités afin de combattre les créatures envoyés par les dieux. Même vos Armures Sacrées peuvent être améliorées et vous donner accès à différentes Armes Divines, dès que vous en serez digne.



Vous êtes le dernier espoir dans ce monde englouti par la jalousie.



Commencez votre combat et montrez aux dieux le vrai pouvoir d'Athènes dans Sacred Saga Online! Inscrivez-vous dès maintenant!