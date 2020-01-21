Assassin's Creed® Odyssey | ОБЗОР

Дождь

Gem686

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

44

0/160

EarnНовостиAssassin's Creed® Odyssey | ОБЗОР
Автор: Gamehag в January 21, 2020
(27 ratings)
Assassin's Creed® Odyssey | ОБЗОР

Assassin's Creed® Odyssey | ОБЗОР

     Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про очень интересную на то время игру, которая разлетелась мигом по всему земному шару. Такую игру обязаны помнить практически все игроманы, сталкивавшись хоть раз из немалого количества серии предоставлены на просторах интернета. Разработчики Юбисофт не раз доказывали, что являются на игровом рынке одним из успешных компании, выпускавшие ежегодно различные игры, но все же большего они достигли с серией, которая длиться уже более 10 лет. И до сих пор, на удивление общественности - держит планку. В общем не будем терять время и приступим непосредственно к обзору Assassin's Creed® Odyssey.

     Итак, начнем по традиции с сюжетной составляющей игры. События разворачиваются вокруг Древней Греции во время войны, так называемой Пелопонесской. Все кажется в принципе ясным и понятным. Война, которая приносить лишь беды и безграничное пролитие крови со стороны каждого. А некий тайный орден благодаря всему происходящему, пытается взять по контроль политиков, провидцев и собственно людей, обладающей большой властью. Таким образом, в разгаре всего сущего появляется главный персонаж игры по имени царь Леонид, который работает наемником. Конечно в процессе игры будут появляться и персонажи, связанные непосредственно с источником истории. Но об этом я бы не хотел разлагать в подробном варианте.
JRtjpxhVdFbS9tZjgQt162cl5ndLba.jpeg

     И наверное самое странное для меня является то, что в этой части нету морских баталий. Которые в свою очередь внушали невероятный дух приключения и чувства того, что ты словно Джек Воробей, берешь на абордаж корабль с боеприпасами. Такого к сожалению или возможно к счастью не будет в данной части. Но не стоит унывать, потому что все это компенсируется довольно интересным сюжетом. И естественно не вспомнить о том, что Юбисофт пообещали сделать абсолютно новую диалоговую систему, которая пришла мне по вкусу. Тем самым проявляется чувство новизны, что не может не радовать. А также отметил бы то, что в данной части появляется возможность сыграть за мужскую и женскую роль. Правда особо это не влияет на сюжетную часть.
RWynU1bpR7un6W4A8SN3O1P84pmNni.jpg

     И вот, теперь можно остановиться на самом главном, что разработчики пихают из каждую в каждую часть – это масштабность изучения мира. В этом компоненте нет никаких недочетов, очень много пейзажных мест, ярких и красочных видов с разных точек карты в зависимости от местоположения. Возможно уже приевшиеся свободная игра от Юбисофт не доставит удовольствия некоторым людям. Все как говорится делается исключительно для долгого провождения времени за игрой. Но для меня это никак не отразилось, я с этим смирился и продолжил изучать каждый уголок карты, находя записки и многое другое.

     Также хотел сказать пару слов касаемо изменение боевой системы, которая по сути ничем не дополнилась. Все же присутствует мощные удары, слабые и уклонение. То есть, главный герой может парировать атаки соперника, путем сверканием белым светом. И можно ещё добавить то, что заполняется адреналин от удачных уклонений, что позволяет в дальнейшем на скиловые приемы, которые эпизодически очень даже неплохо смотрятся в процессе боя. Кстати, вспомнил очень забавное нововведение! Это связано с противозаконным действиям, таким образом, если ты будешь совершать не законные делишки, на тебя повесят команду наемников. Которые будут охотятся за соответственно вырученную им в последствии выполнения задачи – награду.
gVRsMcOaHlwTPSeIorTjSwSZacjhKp.jpg

     В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра по праву заслуживает вашего внимания по той причине, что она великолепно отображает историческую достоверность происходящего. Может не досконально, но некоторые точности определенно упоминаются. Да, погрешности в игре существует, этого я не буду отрицать. Слишком много донатерского контента, которого я в принципе не одобряю не в одной из игр. Потому что, если ты покупаешь игру за свой деньги, то будьте любезны, предоставьте лучшие условия и удовольствия, полученные от игрока, а не требуйте от него внутренне-игровой валюты. Бред и полное недомогание. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо Assassin's Creed® Odyssey. Всем хорошего дня и удачи!

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности