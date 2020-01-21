Assassin's Creed® Odyssey | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про очень интересную на то время игру, которая разлетелась мигом по всему земному шару. Такую игру обязаны помнить практически все игроманы, сталкивавшись хоть раз из немалого количества серии предоставлены на просторах интернета. Разработчики Юбисофт не раз доказывали, что являются на игровом рынке одним из успешных компании, выпускавшие ежегодно различные игры, но все же большего они достигли с серией, которая длиться уже более 10 лет. И до сих пор, на удивление общественности - держит планку. В общем не будем терять время и приступим непосредственно к обзору Assassin's Creed® Odyssey.

Итак, начнем по традиции с сюжетной составляющей игры. События разворачиваются вокруг Древней Греции во время войны, так называемой Пелопонесской. Все кажется в принципе ясным и понятным. Война, которая приносить лишь беды и безграничное пролитие крови со стороны каждого. А некий тайный орден благодаря всему происходящему, пытается взять по контроль политиков, провидцев и собственно людей, обладающей большой властью. Таким образом, в разгаре всего сущего появляется главный персонаж игры по имени царь Леонид, который работает наемником. Конечно в процессе игры будут появляться и персонажи, связанные непосредственно с источником истории. Но об этом я бы не хотел разлагать в подробном варианте.



И наверное самое странное для меня является то, что в этой части нету морских баталий. Которые в свою очередь внушали невероятный дух приключения и чувства того, что ты словно Джек Воробей, берешь на абордаж корабль с боеприпасами. Такого к сожалению или возможно к счастью не будет в данной части. Но не стоит унывать, потому что все это компенсируется довольно интересным сюжетом. И естественно не вспомнить о том, что Юбисофт пообещали сделать абсолютно новую диалоговую систему, которая пришла мне по вкусу. Тем самым проявляется чувство новизны, что не может не радовать. А также отметил бы то, что в данной части появляется возможность сыграть за мужскую и женскую роль. Правда особо это не влияет на сюжетную часть.



И вот, теперь можно остановиться на самом главном, что разработчики пихают из каждую в каждую часть – это масштабность изучения мира. В этом компоненте нет никаких недочетов, очень много пейзажных мест, ярких и красочных видов с разных точек карты в зависимости от местоположения. Возможно уже приевшиеся свободная игра от Юбисофт не доставит удовольствия некоторым людям. Все как говорится делается исключительно для долгого провождения времени за игрой. Но для меня это никак не отразилось, я с этим смирился и продолжил изучать каждый уголок карты, находя записки и многое другое.

Также хотел сказать пару слов касаемо изменение боевой системы, которая по сути ничем не дополнилась. Все же присутствует мощные удары, слабые и уклонение. То есть, главный герой может парировать атаки соперника, путем сверканием белым светом. И можно ещё добавить то, что заполняется адреналин от удачных уклонений, что позволяет в дальнейшем на скиловые приемы, которые эпизодически очень даже неплохо смотрятся в процессе боя. Кстати, вспомнил очень забавное нововведение! Это связано с противозаконным действиям, таким образом, если ты будешь совершать не законные делишки, на тебя повесят команду наемников. Которые будут охотятся за соответственно вырученную им в последствии выполнения задачи – награду.



В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра по праву заслуживает вашего внимания по той причине, что она великолепно отображает историческую достоверность происходящего. Может не досконально, но некоторые точности определенно упоминаются. Да, погрешности в игре существует, этого я не буду отрицать. Слишком много донатерского контента, которого я в принципе не одобряю не в одной из игр. Потому что, если ты покупаешь игру за свой деньги, то будьте любезны, предоставьте лучшие условия и удовольствия, полученные от игрока, а не требуйте от него внутренне-игровой валюты. Бред и полное недомогание. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо Assassin's Creed® Odyssey. Всем хорошего дня и удачи!