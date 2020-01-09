Assassin's Creed IV: Black Flag

В этой статье я расскажу о моей самой любимой части Assassin's Creed и почему я так полюбил морские сражения в этой части.

Говоря про четвертую часть серии, следует упомянуть, так как она буквально построила фундамент для четвертой части. Я имею ввиду выход в море, которую игроки не видели прежде. Все же в третьей части не было возможности полностью насладиться морскими приключениями, миссий с этой механикой было мало. Игроки положительно восприняли эту механику и, немного погодя, выходит та самая четвертая часть.Переходя к Black Flag, стоит сразу сказать о том, что все узнаваемые механики из предыдущих частей, за которые узнают серию, остались, но в меньшей мере. Бо́льшую часть времени игрок проведет исследуя море, ведь разработчики проработали мир настолько, что в свободное время можно грабить не только проплывающие мимо линенйные корабли, но и посягнуть на легендарные корабли, коих на карте 4 штуки (на самом деле 5, но 2 из них держатся вместе).у игры очень запоминающийся, часто трагичен, местами весел., персонаж, за которого мы играем, неспроста стал тем, кем его станут узнавать. В возрасте десяти лет, отец решил перевезти всю семью на ферму в Англии. Однако переезд плохо отразился на нашем герое. Он потерял своих прежних друзей, общение, интересы. К своим шестнадцати годам, Эдвард предпочитал проводить свое время не на ферме, а в городе, среди сомнительных личностей и таверн, забывая о своих домашних обязанностях.В 18 лет Эдвард успел пожениться на Кэролайн Скотт, которую мы видим еще с самого начала игры. Не буду сейчас вдаваться в подробности их недолгой совместной жизни, но спустя всего год семейной жизни наш герой вернулся к пьянству и безделию.На тот момент Эдвард со своей супругой не отличались особым благополучием, поэтому Эдвард загорелся желанием разбогатеть, вспомнив свою старую идею пойти с приватирским флотом воевать против испанцев. Кэролайн поняла, что супруг решительно намерен воплотить свои планы в реальность, поэтому решает уехать к родителям, Эдвард же обещает вернуться сразу же, как закончит дело и принести большие деньги. Вскоре после уезда Кэролайн узнает, что она беременна. Рождается дочь Дженнифер, о которой Кэролайн не сообщает его отцу. На этом моменте начинается игра, сюжет которой дальше говорить нельзя, чтобы не испортить впечатление от игры новым игрокам.каждый воспримет по-разному. Тем, кто никогда не интересовался морской тематикой, поначалу трудно будет воспринимать новые знания, но вы сами этого захотите, а интересный сюжет будет двигать вас еще сильнее.После очередных сражений, вы получите свой первый собственный корабль по прозвищу "Галка" – двухмачтовый бриг, отобранный у испанцев. Как выразился Адевале Эдварду Кенуэю, – "Эта страна – вот мой шанс. Страна по имени "Галка", где все знают всех по именам, и мы трудимся вместе. Не из дружбы возможно, но ради своей "страны". Этот корабль можно будет всячески модернизировать, покупая улучшения у берегов и становясь все сильнее и сильнее. На корабле присутствует своя жизнь и есть каюта, в которую вы можете зайти, но нужна она в основном для мультиплеера. Кроме всего прочего, вам также нужно следить за экипажем и стараться не терять его во время сражения, а также своевременно чинить Галку. Управление кораблем поясняется игрой достаточно хорошо и является приятным, интересным и увлекательным занятием, помимо захвата чужих кораблей.Бороздя местные воды, вы можете натолкнуться не только на острова с дикими животными, с которых можно освежевать шкуру, но и поохотиться на китов и прочих морских созданий. В общем игровой мир заполнен очень хорошо, скучать не придется. Упомянутые ранее легендарные корабли могут стать вашей целью игры, если вы того захотите. Но не думайте, что получив максимальные улучшения для корабля и пройдя сюжет, вы с легкостью расправитесь с ними. Их нельзя просто взять на абордаж, нужно иметь мастерские навыки владения кораблем, тактику ведения боя и умение уворачиваться от снарядов, в особенности мортир и бочек, коих будет немало, по сравнению с вашими.Я был рад рассказать об этой замечательной игре и вскоре попытаюсь выпустить статью про две первые части игры, которые также являются лучшими не только по моему мнению. Если хотите подробный гайд по уничтожению легендарных кораблей, пишите об этом ниже.