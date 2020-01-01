Обзор на игру Terraria

В данной статья я бы хотел поговорить о такой игре, как Terraria.

Она вышла довольна давно, но, тем не менее, я хочу обсудить её, перечислить плюсы и минусы.



Приятного чтения.

Во-первых

Во-вторых

В-третьих

Далее:

Первый минус

Второй минус

И так, для начала, Terraria - компьютерная инди-игра в жанре приключенческой песочницы. Она выпущена в 2011 году компанией Re-Logic. Игра получила положительные отзывы на момент выхода. Несмотря на отсутствие сюжета Terraria не даст никому заскучать.Сейчас я хочу перечислить плюсы сей игры:, в игре есть Неиграбельные Персонажи, или же "НИПЫ". Они могут заселиться к игроку, если он построит дом со всеми требованиями, то есть: должны быть стены, стол, стул, и источник света. Наличие НИПОВ избавляет игрока от ощущения одиночества, как в подобных играх., в Terraria мир случайно генерируется, поэтому игрок может исследовать множество участков мира. В игре есть многочисленные данжи, сокровищницы, пирамиды и т.д., в игре есть много контента. Это: боссы, мобы, различные биомы, внутриигровые ивенты, множество предметов, которые игрок может крафтить или выбивать в качестве награды за моба/босса. Также в игре есть большое обилие способов прохождения: вы можете пройти игру, используя меч, или же лук, йо-йо, магические предметы и тому подобное...в игре нет определённой цели, к которой нужно стремиться, поэтому игрок может выбрать для себя главный приоритет, что для него главное: постройка безупречных домов для жителей/красоты, или же уничтожать боссов.Часто Terraria сравнивали с популярной игрой Minecraft, и даже называли Террарию - клоном. Тем не менее, Terraria имеет немало отличий, например, крафт: в Террарии игрок может просто открыть окно крафта, и, при наличии нужных ингредиентов, скрафтить нужную ему вещь. А в Minecraft нужно строго выкладывать каждый объект в отдельное окошко.В игре существуют разные моды. Какие-то упрощают игру, а другие стремятся сделать игру сложнее для прохождения. Моды делятся на два типа: глобальные, которые усложняют игру и добавляют большое количества контента в игру, а второй тип - это моды, которые упрощают игру, добавляют дополнительные подсказки и так далее. Один из популярных модов - Calamity Mod. Он добавляет множество предметов, мобов, боссов и несколько биомов.Лично для меня, Terraria - замечательная игра, и опять же, для меня - тут мало минусов. Но я их перечислю:- на PC версии нет обучения. Это может вызвать затруднение новым игрокам, которые ещё не знают, как строить дома, или как использовать различные предметы- в игре нет рецептов крафта. Точнее, они есть, но для этого вам нужен НИП - Гид. Он появляется на старте игры, поэтому каждый сможет его найти. Конечно, есть моды, которые показывают все рецепты крафта.И так, Terraria - отличная игра, и я всем советую её пройти.Надеюсь, вам понравилась данная статья. Всем удачи!