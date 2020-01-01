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EarnНовостиОбзор на игру Terraria
Автор: Gamehag в January 1, 2020
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Обзор на игру Terraria

Обзор на игру Terraria

В данной статья я бы хотел поговорить о такой игре, как Terraria.
Она вышла довольна давно, но, тем не менее, я хочу обсудить её, перечислить плюсы и минусы.

Приятного чтения.

    И так, для начала, Terraria - компьютерная инди-игра в жанре приключенческой песочницы. Она выпущена в 2011 году компанией Re-Logic. Игра получила положительные отзывы на момент выхода. Несмотря на отсутствие сюжета Terraria не даст никому заскучать.
   Сейчас я хочу перечислить плюсы сей игры:

   Во-первых, в игре есть Неиграбельные Персонажи, или же "НИПЫ". Они могут заселиться к игроку, если он построит дом со всеми требованиями, то есть: должны быть стены, стол, стул, и источник света. Наличие НИПОВ избавляет игрока от ощущения одиночества, как в подобных играх.


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   Во-вторых, в Terraria мир случайно генерируется, поэтому игрок может исследовать множество участков мира. В игре есть многочисленные данжи, сокровищницы, пирамиды и т.д.

   В-третьих, в игре есть много контента. Это: боссы, мобы, различные биомы, внутриигровые ивенты, множество предметов, которые игрок может крафтить или выбивать в качестве награды за моба/босса. Также в игре есть большое обилие способов прохождения: вы можете пройти игру, используя меч, или же лук, йо-йо, магические предметы и тому подобное...

  Далее: в игре нет определённой цели, к которой нужно стремиться, поэтому игрок может выбрать для себя главный приоритет, что для него главное: постройка безупречных домов для жителей/красоты, или же уничтожать боссов.

  Часто Terraria сравнивали с популярной игрой Minecraft, и даже называли Террарию - клоном. Тем не менее, Terraria имеет немало отличий, например, крафт: в Террарии игрок может просто открыть окно крафта, и, при наличии нужных ингредиентов, скрафтить нужную ему вещь. А в Minecraft нужно строго выкладывать каждый объект в отдельное окошко.

  В игре существуют разные моды. Какие-то упрощают игру, а другие стремятся сделать игру сложнее для прохождения. Моды делятся на два типа: глобальные, которые усложняют игру и добавляют большое количества контента в игру, а второй тип - это моды, которые упрощают игру, добавляют дополнительные подсказки и так далее.  Один из популярных модов - Calamity Mod. Он добавляет множество предметов, мобов, боссов и несколько биомов.

  Лично для меня, Terraria - замечательная игра, и опять же, для меня - тут мало минусов. Но я их перечислю:

Первый  минус - на PC версии нет обучения. Это может вызвать затруднение новым игрокам, которые ещё не знают, как строить дома, или как использовать различные предметы
.
Второй минус - в игре нет рецептов крафта. Точнее, они есть, но для этого вам нужен НИП - Гид. Он появляется на старте игры, поэтому каждый сможет его найти. Конечно, есть моды, которые показывают все рецепты крафта.

И так, Terraria - отличная игра, и я всем советую её пройти.

Надеюсь, вам понравилась данная статья. Всем удачи!

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