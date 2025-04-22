Neverwinter - это бесплатный MMORPG действие которого происходит в чрезвычайно популярном мире Dungeons & Dragons - и это можно увидеть сразу после начала игры! Сюжетная линия заполнена действиями и ведёт нас по различным местам, характерным для Neverwinter - городским и сельским районам, горам, лесным массивам и т. п.. Создание персонажа происходит точно так же, как было оно выведено из сеанса РПГ, дает нам множество рас - начиная с людей и эльфов и заканчивая Dragonborns и Half-orcs! Что касается классов, то у нас есть классическое представление из похожих миров D & D - Хранителей, Волшебников, Разбойников, Паладинов ... Боевая система настолько динамича, что ее можно легко сравнить с теми от хек-н-слеша. Квесты сложны и многочисленны, но через какое то время каждый может соскучиться - и наступает Литейный завод, место, где каждый может выполнять свои собственные квесты,выполнять разные работы, созданныe другими членами сообщества! Графика может показаться немного темной, но это скорее преимущество, чем недостаток, потому что это дает для этой конкретной MMO незабываемую атмосферу. Музыка эпична, она заставляет вас чувствовать, что вы принимаете участие в фантастическом приключении, точно так же, как и во всех историях о героях.

Углубитесь в этот невероятный мир подземелий, катакомб, пещер, монстров и (конечно!) драконов.

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