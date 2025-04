Neverwinter é um jogo MMORPG gratuito, ambientado no extremamente popular mundo de Dungeons & Dragons (Masmorras & Dragões), algo que se faz claramente óbvio já no começo do jogo! O enredo é cheio da ação e leva nos aos vários sítios, típicos para Neverwinter – os lugares municipais e rústicos, montanhas, florestas, etc.



A criação de personagem é totalmente igual como nas sessões RPG – temos possibilidades de escolher muitas raças – de humanos e elfos até Dragonborns e Meio-orcos! Quanto às classes, temos uma semelhança com o mundo D & D – temos: Guerreiros, Magos, Malandros, Paladinos...

O sistema de combate é tão dinâmico que se pode ser comparado facilmente com este de um hack & slash. As missões são complexas e numerosas, mas depois de algum tempo podem se tornar aborrecidas, então naquele momento aparece Foundry – um lugar onde todos podem executar as suas própias missões e os outros jogadores podem realizar as tarefas criadas por os outros membros da comunidade!

Os gráficos podem parecer um pouco escuras, mas isso é longe de ser uma inconveniência, é mais uma vantagem, porque exprime um ambiente inesquecível deste MMO. A música é épica, porque faz que tu te sintas como se participasses numa aventura fantástica, como em todas boas histórias sobre heróis.



Mergulha neste incrível mundo de masmorras, catacumbas, grutas e obviamente Dragões!

Junta-te a Neverwinter!