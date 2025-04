Neverwinter est un jeu mmorpg basé sur l’univers très populaire des Donjons et Dragons – et c'est visible dès le premier démarrage! L’histoire du jeu est remplie d’action et nous ramène dans une gamme des places spécifiques à Neverwinter – terrains urbains, ruraux, montagnards, boisés et autres!





La création du personnage, la même que dans les sessions de JdR, nous offre toute une variété des races – en commençant par les Humains et les Elfes et en finissant par les Drakéides et Demi-Orques! Les classes ressemble celles de l’univers de D&D – les Guerriers, les Sorciers, les Paladins, les Voleurs… Le système de combat est si dynamique qu’il peut être facilement comparé à ceux des jeux hack’n slash. Les quêtes sont complexes et nombreuses, mais chacun peut les trouver un peu ennuyeux après un certain temps – et c’est là que vient le « Foundry », la place où chacun peut faire ses propres quêtes et chaque joueur peut jouer à un des œuvres créés par des membres de la communauté! Le graphisme peut sembler assez obscur, mais ceci est plus un avantage qu’un inconvénient – car il rend le climat inimitable à ce MMO spécifique. La musique est épique, donne l'impression au joueur qu’il participe à une aventure fantastique, juste comme dans toutes ces histoires des héros.





Plongez dans cet univers plein des donjons, catacombes, cavernes, monstres et (évidemment!) des dragons!





Rejoignez Neverwinter!