Neverwinter

Neverwinterは、非常に人気のあるダンジョンズ＆ドラゴンの世界で行われる無料のMMORPGです。ゲーム開始直後にはその面白さに気付くでしょう！ストーリーラインはアクションで満ちており、ネバーウィンターの典型的な都市や農村、山、森などの様々な場所に私たちを導いてくれます！

キャラクターの作成は、RPGセッションから派生したものとまったく同じです。人々やエルフからDragonbornsやHalf-orcsにいたるまで、私たちにはたくさんのレースが与えられます！クラスについては、戦士、魔術師、暴れ者、騎士のようなD＆Dのような世界の古典的な世界観を持っています。戦闘システムはとてもダイナミックなので、hack＆slashと簡単に比較できます。ミッションは複雑で数多くありますが、しばらくすると退屈になるかもしれません …。その時は、誰もが自分のミッションを実行できる場所であるFoundryという場所で各プレイヤーはコミュニティの他のメンバーによって作成されたミッションに挑戦できます！グラフィックは暗く見えるかもしれませんが、この特別なMMOにとって忘れられないような雰囲気をつくるので、デメリットというよりもむしろメリットです。音楽は叙事詩であり、英雄に関するすべての物語のように、あなたが素晴らしい冒険に参加していると感じさせます。

ダンジョン、カタコンベ、洞窟、モンスター、そしてもちろんドラゴンのいる信じられないような世界に飛び込みましょう。

Neverwinterに参加しましょう！