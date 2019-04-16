GemЗарабатывать

Дождь

Gem291

novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
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Не дают награду

jakit99 avatar

jakit99

April 16, 2019 at 07:42 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Kappa88 avatar

Kappa88

April 16, 2019 at 11:29 PM

то же смое. отклонили как не новый аккаунт. это при том что у мея есть дата и время создания ака, с почты
genek87 avatar

genek87

April 19, 2019 at 02:27 PM

Та же песня
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

April 19, 2019 at 08:09 PM

видимо они забыли про нас(

BeTOxA avatar

BeTOxA

April 22, 2019 at 04:13 PM

Видимо вы чтото всетаки не так сделали... ибо я скачал (скорость была нормальная), поскидывал скрины и всё засчиталось практически сразу...
vova879574643253454 avatar

vova879574643253454

April 23, 2019 at 12:11 AM

ага у меня тоже
Svn85 avatar

Svn85

April 28, 2019 at 12:33 AM

Мне тоже не дают награду
spicyxa avatar

spicyxa

May 4, 2019 at 02:01 AM

когда перешёл по ссылке, в магазине ARC тоже надо регстрироваться?
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:55 PM

не оплачивают - балл
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

плохая игра
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

не советую

Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

удачи тем,кто верит в эту игру
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!!
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:58 PM

ладно,пойду выполнять полследнию миссию. в word of worships
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:58 PM

удачи

megakot22 avatar

megakot22

May 4, 2019 at 12:59 PM

бывает
megakot22 avatar

megakot22

May 4, 2019 at 12:59 PM

удачи

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