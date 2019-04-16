Не дают награду

jakit99 зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать

Kappa88 то же смое. отклонили как не новый аккаунт. это при том что у мея есть дата и время создания ака, с почты

genek87 Та же песня

Spaiser2050 видимо они забыли про нас(





BeTOxA Видимо вы чтото всетаки не так сделали... ибо я скачал (скорость была нормальная), поскидывал скрины и всё засчиталось практически сразу...

vova879574643253454 ага у меня тоже

Svn85 Мне тоже не дают награду

spicyxa когда перешёл по ссылке, в магазине ARC тоже надо регстрироваться?

Spaiser2050 не оплачивают - балл

Spaiser2050 плохая игра

Spaiser2050 не советую





Spaiser2050 удачи тем,кто верит в эту игру

Spaiser2050 зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать

Spaiser2050 зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!!

Spaiser2050 зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать

Spaiser2050 ладно,пойду выполнять полследнию миссию. в word of worships

Spaiser2050 удачи





megakot22 бывает