Игра топ 10/10 меня очень заворажует сюжет и графика разрабам отдельный респект
Отличная, бесплатная игра в жанре ммо экшен. Хорошая аниме графика, сюжет, эмоциональная спутница и комбинирование стихий. Присутствуют элементы коллекционирования персонажен. (Донат не обязатеен, можно фармить валюту с еж и сундуков) Игра фактически офлайн, но можно играть с друзьями.
не согласен, графика не аниме, графика на уровне хороших РПГ.
дух невервитера передан наотлично!
это вам не ванпис или наруты.
это отличный образчик ДнД на ПК
Отличная, бесплатная игра в жанре ммо экшен. Хорошая аниме графика, сюжет, эмоциональная спутница и комбинирование стихий. Присутствуют элементы коллекционирования персонажен. (Донат не обязатеен, можно фармить валюту с еж и сундуков) Игра фактически офлайн, но можно играть с друзьями