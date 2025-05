ROBLOX REVIEW

Uma breve analise a cerca do ROBLOX, aspectos, sua liberdade e comunidade.



(Peco perdao pelos erros ortograficos, meu teclado nao possui acentos nem cecidilha, usarei eh para substituir e com acento).

A PLATAFORMA



O mundo dos jogos nunca esteve muito favoravel para a situacao brasileira, principalmente no contexto atual de pandemia e alta do dolar, a anos diversos gamers encontram-se encurralados e presos em uma baixa variedade de jogos devido a necessidade de um computador que atenda aos requisitos e que o preco dos jogos seja aceitavel, sao poucos os jogos que nos divertem sendo gratuitos e leves.



Se voce procura um desses, ROBLOX eh o seu oasis, uma plataforma de jogos (family-friendly) que, literalmente, define-se pela infinidade de jogos possiveis visto que basta entrar e voce mesmo pode criar um jogo.

Ou seja, ROBLOX nada mais eh que uma plataforma, uma base para possiveis novos desenvolvedores. Voce que tem uma ideia de jogo sensacional e promissora pode criar seu jogo nele sem precisar saber programar e desenhar, basta desenvolver que com certa perseveranca e esforco que o sonho pode se tornar realidade, podendo ate mesmo tornar-se lucrativo!





AVATAR





Ainda na plataforma, possui a opcao de customizar o proprio personagem, porem 90% ou mais das roupas disponiveis sao pagas, claro sao coisas futeis que nao atrapalham a gameplay mas possui certo valor. De tempos em tempos, eventos podem comecar e ao concluir as missoes dadas, ganhamos recompensas com itens e roupas exclusivas do proprio evento, por exemplo: na metade do ano de 2018, uma empresa patrocinou o jogo e fizeram um evento, tinhamos que entrar em alguns jogos especificos e jogar eles ate concluir certa missao, a recompensa final apos concluir todas as missoes de todos os jogos pedidos, ganhava-se uma asa azul e vermelha exclusiva, poucos jogadores a tem e todas foram totalmente gratuitas.







JOGOS





Apos criar sua conta totalmente gratuita, uma gama gigantesca de servidores estarao a sua frente, desde os jogos mais simples em que a unica diversao se resume em conversar com outras pessoas e criar historias, o famoso RP(roleplay), como por exemplo Adopt Me, Meep City, e Royale High, desde a jogos incrivelmente complexos e que parecem ate mesmo um jogo a parte, tais como Phantom Forces, Driving Simulator e Entry Point. Escolher um dentre tantos torna-se ate certo modo um sacrificio e demorado, mas nada que alguns minutos explorando a plataforma um lhe trara entretenimento garantido. (Pretendo fazer review de alguns dos jogos para recomendacao)



LIBERDADE





A politica de privacidade do ROBLOX ate certo ponto eh muito rigida, e com total sentido pois a maioria do publico caracteriza-se por criancas e adolescentes e a seguranca deles conta nesse aspecto, logo, voce pode ser facilmente banido do jogo caso saia fazendo coisas inapropriadas ou xingar os outros por exemplo. Com poucas denuncias, sua conta facilmente eh deletada e todo seu progresso nela excluido.





COMUNIDADE





Como dito anteriormente, a comunidade do jogo resume-se a criancas e adolescentes, e por causa disso muitos jogos sao infantis e de gameplay basica, porem nada os impede de acessar os jogos em que ha um espirito de jogo mais competitivo ou dificultoso o que ocasiona em jogadores perdidos, enchendo o chat de perguntas e as vezes atrapalhando um outro (claro, sem culpa muitas vezes)