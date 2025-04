World of Warplanes - potężny multiplayer online poświęcony złotej erze w historii lotnictwa wojskowego. Projekt kontynuuje „sagę wojskową”, która rozpoczęła się wraz z hitem World of Tanks. W World of Warplanes gracze wznoszą się z pokrytych dymem i pełzających pól bitewnych do nieba - aby wejść w nieustanną walkę o przewagę powietrzną. W głównym trybie gry biorą udział dwie drużyny po 12 graczy, które łączą się w bitwach powietrznych na różnych mapach, z których każda odpowiada kilku planom walki. Aby wygrać i uzyskać przewagę taktyczną nad wrogiem, drużyny będą atakować wzmocnione i chronione kluczowe obszary na mapie.

