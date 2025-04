World of Warplanes - un grand jeu multijoueur en-ligne consacré à l’ère dorée de l’histoire de l’aviation militaire. Le projet est une continuation de saga militaire commencée par ‘’World of Tanks’’. Dans ‘’World of Warplanes’’ les joueurs volent dans le ciel au-dessus des champs de bataille couverts par la poussière pour gagner le combat aérien. Dans le mode principal du jeu vous pouvez jouer dans l’un de deux groupes de 12 personnes qui se réunissent dans les combats aériens sur de plusieurs cartes. Pour gagner les équipes attaquent les terrains les plus importants sur la carte.





N’attendez plus, jouez à War of Warplanes !