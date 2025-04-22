World of Warplanes — массовая многопользовательская онлайн-игра, посвящённая золотой эпохе в истории боевой авиации. Проект продолжает «военную сагу», начало которой было положено танковым хитом World of Tanks. В World of Warplanes игроки поднимаются от покрытых дымом и изрытых гусеницами полей сражений в небо — чтобы вступить в непрекращающуюся борьбу за господство в воздухе.
В основном игровом режиме принимают участие две команды по 12 игроков, которые сходятся в воздушных сражениях на различных картах, каждой из которых соответствует несколько боевых схем. Чтобы одержать победу и получить тактическое преимущество над противником, командам предстоит атаковать укреплённые и защищённые ключевые территории на карте.
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