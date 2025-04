World of Warplanes - Massiver Online-Multiplayer, der der goldenen Ära in der Geschichte der militärischen Luftfahrt gewidmet ist. Das Projekt setzt die "Militärsaga" fort, die mit dem World of Tanks-Hit begann. In World of Warplanes erheben sich die Spieler von den rauchbedeckten und krabbelnden Schlachtfeldern zum Himmel, um in den unablässigen Kampf um die Vormachtstellung in der Luft einzutreten. Im Hauptspielmodus nehmen zwei Teams mit jeweils 12 Spielern teil, die auf verschiedenen Karten, die jeweils mehreren Kampfplänen entsprechen, zu Luftschlachten zusammenlaufen. Um zu gewinnen und einen taktischen Vorteil gegenüber dem Feind zu erlangen, greifen die Teams die befestigten und geschützten Schlüsselgebiete auf der Karte an. Warte nicht! Spiele jetzt War of Warplanes!