World of Warplanes - un potente multiplayer online dedicato all'epoca d'oro nella storia dell'aviazione militare. Il progetto continua la sua "saga militare" che è iniziata con la hit di World of Tanks. In World of Warplanes i giocatori salgono dai campi di battaglia coperti dal fumo al cielo - per combattere la battaglia senza fine per il controllo dei cieli. Nella modalità di gioco principale partecipano due squadre composte da 12 giocatori ciascuna, che si uniscono in battaglie aeree in diverse mappe, ognuna con piani di battaglia da segurie. Per vincere e ottenere la superiorità tattica sul nemico, le due squadre dovranno attaccare punti chiave difesi e rinforzati.





