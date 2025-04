Zostań władcą w Throne: Kingdom at War i udowodnij, że jesteś potężnym przywódcą i umiejętnym budowniczym miast. Przeżyj zupełnie nową przygodę i poprowadź swoją armię do zwycięstwa w tym fikcyjnym średniowiecznym świecie. Ulepsz swoje miasto i obserwuj, jak rośnie wraz z Twoją postacią.



Tylko od Ciebie zależy, którą ścieżką podążysz, aby ostatecznie zostać królem. Twórz sojusze i walcz wspólnie z siłami wroga podczas dynamicznych starć w czasie rzeczywistym. Możesz też pokazać swoją niepowstrzymaną siłę i rozgromić wrogie armie bez niczyjej pomocy! Stwórz potężny Zakon, aby pokazać swoją prawdziwą siłę lub dołącz do już istniejącego, aby zostać członkiem organizacji, która naprawdę się liczy.



Ulepsz i zmodyfikuj swoje miasto oraz jeszcze bardziej wzmocnij swoją armię. Każde królestwo potrzebuje zasobów, więc musisz pamiętać, aby ulepszyć swoje kopalnie, farmy i tartaki. Wzbogać swoje oddziały rozwijając swojego bohatera. Przechodź na wyższe poziomy, wydawaj punkty i zdobywaj nowe wyposażenie w nagrodę za wykonywanie niebezpiecznych zadań. Wszystko to w pięknej oprawie graficznej i z klimatyczną, chwytliwą muzyką.



Zostań władcą w Throne: Kingdom at War już teraz i pokaż swoją potęgę!