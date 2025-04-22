Стань героем Lord in Throne: Kingdom at War и покажи себя как могущественный лидер и умелый строитель города. Проходи новые испытания и проведи свою армию к победе в этом сказочном средневековом мире. Улучшай свой город и смотри, как он растёт вместе с Твоим персонажем.



От Тебя зависит, какой путь к победе избрать, чтобы в конце пути стать королем. Вступай в альянсы и сражайся со вашими общими врагами вместе, в динамичных сражениях в реальном времени или покажи свою безграничную силу и уничтожай каждого из них в одиночку, без всякой помощи! Создай мощный Орден, чтобы показать свою истинную мощь или присоединись к Нему, чтобы быть участником организации, которая действительно имеет значение в твоём мире.



Улучшай и обустраивай свой город и сделай армию еще сильнее. Каждое королевство нуждается в ресурсах, поэтому надо помнить о том, чтобы обновлять свои шахты, фермы и лесопильные заводы. Увеличивай свою армию и вместе с героем продвигаяся на более высокий уровень, используя баллы опыта и получая новое снаряжение в опасных квестах. Всё это достпуно в хорошо проработанной графически обстановке, сопутствующей атмосфере, запоминающейся музыке.



Стань Богом Войны!