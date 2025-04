Diventa un Lord in Throne: Kingdom at War e dimostra che sei un leader potente e che sai come si costruiscono le città! Prendi parte ad una nuova emozionante avventura e conduci il tuo esercito alla vittoria in questo fittizio mondo medievale. Migliora la tua città e osserva come si sviluppa. ​





La scelta è tua, tu scegli quale via intraprendi per diventare un Re. Crea le alleanze e insieme agli altri giocatori, combatti i vostri nemici comuni nelle battaglie in tempo reale oppure dimostra la tua irresistibile forza e distruggili da solo senza aiuto da parte dei tuoi alleati. Crea un Ordine potente per dimostrare la tua vera forza o aggiungiti a un altro Ordine allo scopo di diventare parte di un'organizzazione che conta davvero.

Migliora e modifica la tua città e rendi il tuo esercito così potente come non lo è mai stato. Ogni regno ha bisogno delle risorse minerarie, allora non puoi dimenticare di migliorare le tue minierie, fattorie e segherie. Aumenta il livello delle tue truppe assieme al tuo personaggio passando agli livelli più alti, assegnando punti alle abilità diversi. Procurati il nuovo equipaggiamento portando a termine rischiose missioni. E tutto quello diventa ancora di più piacevole grazie alla grafica stupenda accompagnata da un'atmosferica e orecchiabile musica.

Diventa ora un Lord in Throne: Kingdom at War!