Devenez un Seigneur à Throne: Kingdom at War et faites preuve de force et de courage en tant qu'un dirigeant et d'habileté en tant qu'un constructeur. Faites part d'une toute nouvelle aventure et menez votre armée à la victoire dans ce monde médiéval fictif. Améliorez votre cité et observer sa croissance.



Choisissez la voie que vous prendrez pour devenir le roi ! Faites des alliances avec d'autres joueurs et ensemble combattez des ennemis communs dans des batailles dynamiques au temps réel ou faites preuve d'une force inbattable et détruisez les tous, tout seul, sans aucune aide. Créez un puissant Ordre pour montrez votre force ou rejoignez une, pour, faire partie d'une organisation qui compte vraiment.

Améliorez et modifiez votre cité afin d'augmenter la puissance votre armée. Chaque royaume a besoin de ressources, vous ne pouvez donc pas oublier de moderniser vos mines, vos fermes et scieres. Renforcez vos troupes en même temps que votre héro, en augmentant son niveau, dépensant des points pour des avantages et obtenant un tout nouveau équipement de dangereuses quêtes. Et tout cela exposé dans un cadre graphique magnifique accompagné par une musique atmosphérique et accrocheuse.

Devenez LE seigneur ultime dans Throne: Kingdom at War dès maintenant !