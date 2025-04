Torna-te um rei em Throne: Kingdom at War e prova de ser um poderoso líder e hábil construtor de cidades. Experimenta uma toda nova aventura e lidera o teu exército à vitória neste mundo medieval fictício. Melhora tua cidade e observa como cresce tua personagem.



Depende de ti, o caminho que siges para finalmente converter-te em Rei. Estabelece alianças e combatem jutnos os vossos inimigos comuns, nas batalhas dinâmicas no tempo real ou mostra tua força imparável e destrui cada um dos teus inimigos tu só, sem ajuda de ninguém! Cria uma Ordem poderosa para mostrar tua verdadeira força ou junta-te a uma para participar numa organização realmente importante.



Melhora e modifica tua cidade e faz o teu exército cada vez mais forte. Cada reino precisa de recursos, então não podes te esquecer de atualizar as tuas minas, quintas e serração. Reforça tuas tropas junto com o teu herói, para avançar para o nível superior, gastando os pontos por diferentes benefícios e obtém o novo equipamento por realizar as perigosas missões. E tudo isso mostrado numa bonita configuração gráfica, acompanhada com uma cativante música ambiental.



Converte-te já num Rey em Throne: Kingdom at War!