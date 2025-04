Omega Zodiac to przeglądarkowa gra MMORPG oparta na japońskiej mandze "Saint Saya" z dodatkiem greckich i skandynawskich mitów. Jest to dziesiąta gra sworzona przez Nutaku na rynek zachodni. Specjalizują się w grach opartych na anime, jak na przykład Kanpani Girls czy Angelic Saga.



Według mangi, pięciu wojowników, zwanych "świętymi", obiecało chronić inkarnacje bogini Ateny, która broniła Ziemi przed krwiożerczymi bogami olimpijskimi.

W grze możesz znaleźć trzy klasy: Wojownik to urodzony zabójca smoków, charakteryzujący się dużą siłą i wytrwałością. Mistrz - ciemny mag o dużej inteligencji i szybkości. Zadaje obrażenia obszarowe. Łucznik jest najbardziej zręczną klasą w Straży Światła. Atakuje z dystansu i powoduje przyzwoite obrażenia.



Jeśli nie zwrócisz uwagi na szaloną fabułę, w której nie ma zbyt wiele sensu, to Omega Zodiac zamienia się w typową przeglądarkową grę z regularnymi wizytami w lochach, w których gracze zabijają ogromną liczbę potworów i zabierają ich rzadki ekwipunek. Istnieją również gildie, PVP i pety - standardowe rzeczy w typowej azjatyckiej grze.