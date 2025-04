Omega Zodiac ist ein MMORPG Browserspiel, das auf dem Manga "Saint Saya" basiert und mit griechischen und skandinavischen Mythen vermischt wurde. Dies ist das zehnte Spiel, das von Nutaku für den westlichen Markt veröffentlicht wurde. Nutaku spezialisiert sich auf Anime-basierte Spiele wie Kanpani Girls oder Angelic Saga.



Laut Manga schworen die fünf Krieger, die "Heiligen" genannt werden, die Inkarnationen der Göttin Athene zu beschützen, die die Erde vor den blutrünstigen olympischen Göttern schützte.

Im Spiel gibt es drei Klassen: ein Krieger ist ein geborener Drachentöter, der sich durch große Kraft und Ausdauer auszeichnet; ein Meister - ein dunkler Magier, der sehr intelligent und schnell ist. Ein Bogenschütze ist die geschickteste Klasse in der Wache des Lichts, er greift aus der Ferne an und verursacht anständigen Schaden.



Wenn du nicht auf einen verrückten Plot achtest, der keinen Sinn ergibt, dann verwandelt sich Omega Zodiac in ein typisches Browserspiel mit regelmäßigen Besuchen in Dungeons, in denen Spieler eine riesige Anzahl von Monstern töten und ihre seltene Ausrüstung mitnehmen. Es gibt auch Arena-PvP-Gilden und Haustiere - Standard für ein typisches asiatisches Spiel.