Omega Zodiac è un gioco MMORPG gratuito, sviluppato dalla Città Proficient dove i giocatori devono aiutare la dea Athena a combattere contro le forze del male. Gioca come un mago, un cavaliere o un arciere e crea una squadra straordinaria per diventare invincibile e sconfiggere le forze dell'oscurità.



Questo gioco contiene elementi di mitologia greca e norvegese, ambientati in un universo di fantasia e eroismo con grafica in stile anime con una musica molto tranquilla e rilassante che diventa epica e vibrante nei combattimenti.



Le ombre minacciano la dea Athena e la sua nobile causa in Omega Zodiac. I giocatori devono prendere le armi e aiutare la dea della saggezza che Athena salva il mondo. Ogni classe ha la possibilità di scegliere un genere maschile o femminile con le capacità uniche. Diventa un combattente d'oro acquisendo i Sacred Set of Gear. Passa attraverso diverse segrete per acquisire un bottino straordinario, sempre a caccia delle migliori attrezzature possibili. Partecipa a una gilda e alle battaglie della gilda per aiutare altri membri del team.



Gioca Omega Zodiac adesso!