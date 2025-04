Omega Zodiac é um jogo MMORPG gratuito de navegador, baseada no manga japonês "Saint Saya" com adição dos mitos gregos e escandinavos. É um décimo jogo criado por Nutaku para o mercado ocidental. Especializam-se nos jogos baseados no anime como Kanpani Girls ou Angelic Saga.



Conforme o manga, os cinco guerreiros, chamados "Santos" (the "Saints"), prometem proteger as incarnações da deusa Atena que defende a Terra dos deuses olímpicos sedentos de sangue.



Neste jogo podes encontrar três classes: o Guerreiro que nasce como caçador de dragões e que se caracteriza pela grande força e perseverança; o Mestre que é um mago com alta inteligência e rapidez que provoca danos de área; o Arqueiro é a personagem mais ágil das classes de Guarda da(de) Luz e atacando da distância, causa grande danos.



Se não prestas demasiado atenção para o enredo que não faz muito sentido, Omega Zodiac torna-se um típico jogo de navegador com frequentes visitas a masmorras onde os jogadores têm que matar o grande número de monstros e tirar o raro equipamento deles. Existem também uma arena PvP, guildas e pets - o típico standard dos jogos asiáticos.