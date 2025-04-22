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Omega Zodiac

Omega Zodiac

Omega Zodiac

Information

Omega Zodiac - это браузерная MMORPG, основанная на японской манге «Saint Saya», смешанной с греческими и скандинавскими мифами. Это десятая игра, локализованная Nutaku для западного рынка. Они специализируются в аниме-играх, таких как Kanpani Girls или Angelic Saga.  Согласно манге, пять воинов, называемых «святыми», пообещали защитить воплощения богини Афины, которая боролась за защиту Земли от кровожадных олимпийских богов. 

В игре вы можете найти три класса: воин - рожденный убийца-дракон, характеризующийся высокой силой и настойчивостью; мастер - темный маг с высоким интеллектом и скоростью. Наносит урон району, а лучник - самый ловкий класс в Страже света. Атаки на расстоянии наносят приличный урон.

Если вы не обратите внимание на сумасшедший сюжет, в котором нет смысла, то Omega Zodiac превращается в типичный браузер с автоматической рассылкой и регулярными посещениями подземелий, в которых игроки убивают огромное количество монстров и забирают их редкое снаряжение. Существует также арена PVP, войны гильдий и домашних животных - стандарт для типичной азиатской игры.

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2 replies

Last reply: Mar 30, 2021

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