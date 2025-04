Information

Legend Online jest połączeniem bezpłatnej strategii i gry MMORPG w przeglądarce i to całkowicie po polsku! Na starcie mamy do wybory trzy klasy postaci: czarodzieja, wojownika lub strzelca. Standardowo odwiedzamy i przechodzimy kolejne lokacje, równocześnie wypełniając zlecane nam zadania. Walka jest turowa, a po zakończeniu otrzymujemy punkty doświadczenia, dzięki którym możemy rozwijać naszą postać. Podczas podróży zbieramy też różne łupy, które mogą nam się przydać jako nasz nowy ekwipunek. Grafika w grze nie jest przesadnie bajkowa, raczej można by powiedzieć, że nawet trochę mroczna. Animacje postaci są płynne i prezentują się bardzo ładnie jak na grę przeglądarkową. Muzyka jest różna. Raz spokojna i delikatna, natomiast podczas walki zmienia się na dynamiczną i ostrą. Tytułowa Legenda to tak naprawdę instrument muzyczny zaprojektowany przez Ducha Stworzenia. Nie jest on jednak zwykłym instrumentem. Dzięki grze na nim, każdy może zmienić oblicze świata. Moc tego artefaktu była tak potężna, ze Duch Stworzenia przed zapadnięciem w sen postanowił zniszczyć Legendę. Ta roztrzaskała się na siedem fragmentów. Każdy odłamek Legendy stał się potężnym artefaktem a historia gry obraca się właśnie wokół tych siedmiu elementów. Dołącz do Legend Online już dziś!