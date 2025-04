Legend Online è un browser MMORPG game che puoi giocare assolutamente gratis. All'inizio dobbiamo scegliere una tra tre classe del personaggio: mago, guerriero oppure arciere. Come di solito, esploriamo una locazione e passiamo direttamente all'altra, eseguendo allo stesso tempo le missioni di cui siamo incaricati. Il combattimento nel gioco si svolge in una modalità a turni, dopodiché guadagnamo i nostri punti esperienza grazie ai quali sviluppiamo il nostro personaggio. Strada facendo raccogliamo vari oggetti che successivamente ci serviranno come elementi del nostro equipaggiamento. La grafica di questo gioco non ha niente a che fare con una favola, invece possiamo dire che il suo carattere è piuttosto oscuro. La musica cambia a seconda della situazione: nei momenti tranquilli è piùttosto rilassante, invece durante il combattimento essa diventa più vivace e dinamica. Infatti, la Leggenda che viene menzionata nel titolo di questo gioco in verità è uno strumento musicale proggettato dallo Spirito di Creazione. Tuttavia, non è strumento tipico - giocandoci si può cambiare l'aspetto del mondo. La potenza di questo artefatto è così grande che Spirito di Crazione, prima di addormentarsi ha deciso di distruggerlo. Esso si è spezzato in sette frammenti di cui ciascuno è diventato un artefatto a sé. La trama si svolge proprio intorno a questi sette artefatti. Aggiungiti oggi anche tu a Legend Online!