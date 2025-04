Legend Online

Demon Slayer est un mélange du jeu de stratégie gratuit et jeu MMORPG par navigateur, et cela, entièrement en français! Au tout début, on peut choisir entre trois classes – le Sorcier, le Guerrier et l’Archer. Généralement, on visite des nouveaux endroits en y accomplissant, de manière parallèle, les quêtes qu’on a reçus. Le combat se déroule tour par tour et à la fin, on obtient de l’expérience, qui nous sert au développement de notre personnage. Durant notre aventure, on collecte des butins, qui peuvent nous servir comme nouvel équipement. Le graphisme dans ce jeu n’est pas exagérément féerique, on devrait plutôt dire, qu’il est un peu sombre. Les animations des personnages sont lisses et se présent très joliment en tant qu’une partie d’un jeu par navigateur. La musique est diversifiée – une fois calme et délicate, par contre durant le combat, elle se change en quelque chose de dynamique et aigu. Rejoins Demon Slayer dès aujourd’hui!