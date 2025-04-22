Legend Online

Legends Online - это бесплатная комбинация браузерной стратегии и MMORPG. В ней можем выбирать между тремя классами: магом, воином или лучником. Мы посещаем и исследуем места, ﻿в то же время выполняем квесты, которые получаем. Боевая система пошаговая, и после победы можем рассчитывать на очки опыта, необходимые для развития персонажа. Во время нашего приключения также собираем различные виды добычи, которые потом используются в качестве модернизации оборудования. Графика не напоминает сказку, можно даже сказать, что она темная. Анимации доработанные и красивые как для браузерной игры. Музыка различна: иногда мирная и нежная, просто чтобы потом стать более динамичной и жестокой во время боев. Легенды сами по себе являются музыкальным инструментом, созданным Духом Творения. Это, однако, необычный инструмент. Игра может изменить форму мира. Сила этого артефакта настолько велика, что, прежде чем уснуть, Дух Творения решил уничтожить Легенду. Таким образом, она разбился на семь фрагментов. Каждый фрагмент «Легенды» стал мощным артефактом, и история игры вращается вокруг этих семи элементов. Присоединяйся к Legends Online сегодня!