Problem z logowaniem!

Siema, mam 14lvl w grze i wyłączyłem na chwile kompa, po czym wszedłem na gierkę i chciałem dobić 15lvl po czym nie umiałem się zalogować, chodzi mi o to gdzie się loguje np. dajesz login i hasło i wchodzisz do gry, nie chodzi mi również o logowanie przez facebooka. Z góry dzięki!!!

