Aby otrzymać swoje Kamienie Dusz pamiętaj, aby potwierdzić swój adres email w grze!





Game of Thrones Winter is Coming to przeglądarkowa gra strategiczna, w której staniesz do rywalizacji o tron Westeros. Stwórz swój własny ród szlachecki i poprowadź go do zwycięstwa w walce o tron. Rozwijaj swoja twierdzę, szkól wojska i odpowiednio pokieruj je w bitwie. Jeżeli jesteś fanem serialu, na pewno ucieszy Cię fakt, że na swojej drodze spotkasz wiele postaci z tego uniwersum. W grze możemy tworzyć lub dołączać do sojuszy, albo wręcz przeciwnie stawać do walki z innymi graczami (PvP) i zwyciężać dzięki dobrze opracowanej strategii. Nie czekaj dłużej, dołącz do Game of Thrones Winter is Coming już dziś!