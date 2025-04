N'oubliez pas de confirmer votre adresse e-mail dans le jeu afin d'obtenir vos Pierres d'Âme!





Game of Thrones Winter is Coming est un jeu de stratégie par navigateur dans lequel vous rivalisez pour monter sur le trône de Westeros. Créez votre propre famille noble et menez-la à la victoire. Développez votre forteresse, entraînez votre armée et guidez-la au combat. Si vous êtes un fan de la série, vous serez satisfait de rencontrer de nombreux personnages de cet univers sur votre chemin. Dans le jeu, nous pouvons créer ou rejoindre des alliances ou tout au contraire, lutter contre d'autres joueurs (JcJ) et gagner grâce à votre stratégie.





N’attendez plus, rejoignez Game of Thrones Winter is Coming aujourd’hui!